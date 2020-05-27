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Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15 Haziran'da kapılarını yeniden açıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15 Haziran'da kapılarını yeniden açıyor

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 15 Haziran'da yeniden ziyaretçileriyle buluşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyükleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, mart ayında salgın tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesinin 15 Haziran'da açılması kararlaştırıldı.

Alınan önlemler kapsamında ilk olarak sadece açık alanda yaşayan hayvanlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaretçileri karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinde salgın öncesi de uygulanan rutin dezenfekte ve sağlık kontrollerine yönelik çalışmalarının artık daha sık gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hayvanat bahçesindeki doğum oranlarının da yüksek olduğunu aktaran Şahin, yeni doğan yavruların isimlerini de anketlerle gerçekleştirileceğini belirtti.

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