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Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeniden açılışı için gün sayıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.05.2020 16:46 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi, korona virüs salgını sonrası normalleşmelerle beraber hazırlıklarını tamamlayarak, 15 Haziran’da kapılarını ziyaretçilere açacak.Son hazırlıkları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinin yeni üyeleri olan 2 zebra ve bir deve yavrusunun da isimleri için anket yapılacağını duyurdu.Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Mart ayında korona virüs salgını nedeniyle kapatılmasından sonrası tedbirler alınarak 15 Haziran’da ziyaretçi kabulüne başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi, korona virüs salgını sonrası normalleşmelerle beraber hazırlıklarını tamamlayarak, 15 Haziran’da kapılarını ziyaretçilere açacak.
Son hazırlıkları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinin yeni üyeleri olan 2 zebra ve bir deve yavrusunun da isimleri için anket yapılacağını duyurdu.
Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Mart ayında korona virüs salgını nedeniyle kapatılmasından sonrası tedbirler alınarak 15 Haziran’da ziyaretçi kabulüne başlayacak. Bin dönüm arazi üzerine kurulu, 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı Hayvanat Bahçesi’nde hummalı bir çalışma sürerken, periyodik olarak dezenfekte işlemi de devam ediyor.
Öte yandan bahçede bulunan hayvanlar daha sıkı kontrol edilip, sürekli sağlık muayenesinden geçiriliyor. Alınan önlemler kapsamında ilk olarak sadece açık alanda yaşayan hayvanlar ziyaret edilebilecek. Ayrıca Hayvanat Bahçesi’nin maskotu maymun ‘Can’ salgın tedbiri kapsamında da adına maske takmaya başladı. Yeni normalleşme sürecinde maymun Can, artık sosyal mesafe kurallarına uyarak bahçede ziyaretçileri karşılayacak.
“Bu kadar güzelliği ve çeşitliliği görecek başka bir yer yok”
Yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın öncesi Hayvanat Bahçesi’nin 5 milyon ziyaretçisi olduğunu hatırlatarak, “ Bu hayvanları yaşatmak büyük bir sevgi ve muhabbet istiyor. Daha öncesinde yapılan dezenfekte çalışmaları ve sağlık kontrolleri daha sık yapılıyor. Buranın bir diğer öne çıkan özelliği ise doğurganlık oranları. Bugün yeni bebeklerimiz oldu. Bayramda doğduğu için bir devemize Bayram ismini verdik. Ayrıca beyaz bir devemiz daha oldu, zebralarımız da doğurdu. Bu yavrularımızın ismi için bir anket yapacağız ve bütün halkımızı katılmaya davet ediyoruz. Baharla birlikte büyük bir diriliş yaşıyoruz. Bu güzelliği bütün halkımızla paylaşıyoruz. Yeni dönemde 15 Haziran’da kapılarımızı açıyoruz. Ekip de büyük bir gayretle çalışıyor. Milyonlar buraya ziyarete geliyor. Çünkü Türkiye’de bu kadar güzelliği ve çeşitliliği görecek başka bir yer yok. Bu yüzden bütün halkımızı davet ediyoruz. Hem burayı hem de şehrin içindeki kardeşliği, barışı, misafirperverliği görecekler” diye konuştu.

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