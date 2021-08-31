Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyarete açılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 1 Eylül'den itibaren yeniden ziyarete açılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, artan hava sıcaklıkları nedeniyle olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla Gaziantep Valiliğinin kararı doğrultusunda yaklaşık 1 aydır kapalı tutulan dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

Yarın itibariyle yasağın sona ereceği ifade edilen açıklamada, ziyaretlerin 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilebileceği bildirildi.​​​​​​​



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