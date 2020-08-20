YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler geldi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler geldi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.08.2020 15:13 | Son Güncelleme

Kaçak yollarlarla Türkiye'ye sokulmak istenirken yakalanan 14 hayvan, 15 ila 21 gün karantinada tutulacak

GAZİANTEP (AA) - Kaçak yollarlarla Türkiye'ye sokulmak istenirken yakalanan 14 hayvan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Şube Müdürlüğünce Gaziantep'e gönderilen hayvanlar, 15 ile 21 gün arasında karantina sürelerini tamamlamak üzere kafeslerine konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, 10 ara cinsi papağanı, 1 iguana, 1 albino piton, 1 kafesli piton, 1 makak maymununun 2 gün süren yolculuğun ardından kente getirildiğini belirtti.

Özsöyler, bakım işlerinin iyi bir şekilde gerçekleşmesi ve doğal ortamda barınakların bulunması sebebiyle Gaziantep'in tercih edildiğini, hayvanları, kendi taşıma araçlarıyla İstanbul'dan aldıklarını ifade ederek , şunları kaydetti:

"Hayvanat bahçemizde yer alan tam teşekküllü hastanemizde, yeni üyelerimizin kan örneklerini alarak tahlil sonuçlarını değerlendirdik. Bunun sonucunda hastalık tespit etmediğimiz hayvanlarımızı karantina kafeslerine koyduk. Hayvan türüne göre 15 ile 21 gün arasında değişen sürelerde karantinada bekletip normal barınaklarına alacağız. Hayvanların sağlık durumlarının şu anda gayet iyi olduğunu söyleyebilirim, mutlular."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Prosinecki ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
Prosinecki ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
İş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti
İş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:39
İkindi
16:22
Akşam
19:23
Yatsı
20:45

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

B. Yeşim Eczanesi
Sehitkamil
Doğru Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Nazenin Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Topçuoğlu, “Anadolu’nun en etkin 50 iş insanı” arasında
Topçuoğlu, “Anadolu’nun en etkin 50 iş insanı” arasında
Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi
Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.