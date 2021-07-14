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Gaziantep, ikinci hazırlık maçını da kazandı

14.07.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, ikinci hazırlık maçını da kazandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, yaptığı ikinci hazırlık maçından da galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Azerbaycan ekibi Sumgayıt ile karşı karşıya geldi.

Bolu Karaçayır Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmadan Gaziantep 2-1 galip ayrıldı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep'in gollerini 30 ve 40. dakikalarda Nouha Dicko kaydederken, Sumgayıt'ın tek golünü ise 85. dakikada Ali Ghorbani attı.

Gaziantep, ilk hazırlık maçında da İstanbulspor'u 3-2 mağlup etmişti.

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