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Gaziantep ile Bağdat arasında direkt uçuşlar başladı

10.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep ile Bağdat arasında direkt uçuşlar başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ile Irak'ın başkenti Bağdat arasında direkt uçuşlar başladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, karşılıklı seferlerin başlaması dolayısıyla Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, uçuşların başlamasının Türkiye ile Bağdat arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sunacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Irak'ın bütün şehirlerinin gelişmekte olduğunu aktararak, "Şu anda hem ticaret hacmimiz hem de orada yapılan iş hacmimiz her geçen gün artıyor. Gaziantep, Irak'a ihracatta ikinci sırada bulunuyor. İnşallah bu uçuşlarla beraber hem turistik hem de ticari olarak iş hacmimiz iki ülke arasında artmış olacak." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Gaziantep-Bağdat direkt uçuşunun ilk yolcuları uğurlandı, yolculara çiçek verildi, baklava ikram edildi.

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