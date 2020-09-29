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Gaziantep itfaiye haftası kutlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 25 Eylül ile 1 Ekim İtfaiye Haftası’nın 306’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya gelip maske, mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek birlik ve beraberliğin önemine işaret eden konuşmalar gerçekleştirdi, dayanışma bilinci güçlendirildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca İtfaiye Haftası’nın 306’ncı yıl dönümünde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle salgına karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildi, düzenlenen etkinlik programında görevi başında yaşamını yitiren personeller dualarla anıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 25 Eylül ile 1 Ekim İtfaiye Haftası’nın 306’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya gelip maske, mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek birlik ve beraberliğin önemine işaret eden konuşmalar gerçekleştirdi, dayanışma bilinci güçlendirildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca İtfaiye Haftası’nın 306’ncı yıl dönümünde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle salgına karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildi, düzenlenen etkinlik programında görevi başında yaşamını yitiren personeller dualarla anıldı. Şehrin güvenliği için 7 gün 24 saat ter döken itfaiye çalışanları, görevleri itibariyle büyük bir sorumluluk taşıdıklarını dile getirerek, konuşmalarında birlik ve beraberlik duygusunun önemine vurgu yaptı.
Organize edilen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Berk ve Erdem Güzelbey, İtfaiye Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Murat Geç, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Cumhur, BEMBİR SEN Gaziantep Şube Başkanı Serkan Özatıcı, Hak İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, müdürler ve birçok birimden davetli katıldı.

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