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Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 01.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetimleri

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Şeyh Adil Caddesi üzerindeki iş yerlerini denetleyerek esnaf ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları konusunda uyardı. Bir esnafa "Pandemi tedbirlerine uyabiliyor musunuz?" diye soran Vali Coşkun, "Ben kendim uyuyorum da buradan geçenler uymuyor. Bana yetki verilse gırtlağına sarılacağım" yanıtı üzerine esnaftan gırtlağa sarılmadan konuşarak uyarmasını istedi.

Vali Coşkun, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Türkiye genelinde denetimlerin yapıldığını anımsattı. Sahada her kurumdaki görevlilerle denetim gerçekleştirdiklerini belirten Coşkun, maske, mesafe ve temizliğe riayet edilmesinin çok önemli olduğunu anımsattı. Vatandaşları Bilim Kurulunun belirlediği kurallara uymaya davet eden Coşkun, bu konuda herkesin yeterli hassasiyeti göstermesi halinde vaka sayılarının aşağıya doğru seyredeceğini kaydetti.

- Adıyaman

Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar'ın katılımıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Vali Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek esnafa ve halka maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını hatırlattı.

Denetime, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezleri ile lokanta ve restoran gibi gıda işletmelerinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinde maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymayan 8 iş yeri ile 109 kişiye idari işlem uygulandı.

- Gaziantep

Gaziantep'te de ise İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen koronavirüs denetimi kapsamında Vali Davut Gül ve beraberindekiler, fırın denetimlerinde bulundu.

Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşa maske, mesafe ve temizlik gibi kurallar da hatırlatıldı.

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