Gaziantep kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep kent merkezinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah başlayan kar yağışı, akşam etkisi arttırdı.
Zinciri ve kış lastiği olmayan araçların yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı yollarda ise ulaşım durma noktasına geldi.
Polis ve zabıta ekipleri şehrin ana kavşak ve caddelerinde trafik akışını sağlamak için çaba gösteriyor.
Belediye ekipleri ise tuzlama ve yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz