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Gaziantep kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor

18.01.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep kent merkezinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan kar yağışı, akşam etkisi arttırdı.

Zinciri ve kış lastiği olmayan araçların yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı yollarda ise ulaşım durma noktasına geldi.

Polis ve zabıta ekipleri şehrin ana kavşak ve caddelerinde trafik akışını sağlamak için çaba gösteriyor.

Belediye ekipleri ise tuzlama ve yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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