Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da hükümlülerin tahliyesine başlandı

GAZİANTEP (AA) - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya'da hükümlülerin çıkışı başlandı.

Gaziantep Merkez ile Şehitkamil Açık Ceza ve İnfaz Kurumlarındaki yaklaşık 1531 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevlerinden çıkıyor.

Görevliler, çıkış sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

- Kilis

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu çevresinde de polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu.

Dezenfekte işlemlerinin ardından bölgeye sevk edilen otobüslere bindirilen hükümlüler, otobüslere cezaevinden ayrıldı.

Cezaevinden yaklaşık 250 hükümlünün tahliye edildiği, 423'ünün ise izinli olarak evlerine gönderildiği öğrenildi.

Hükümlülere maske ve eldiven dağıtılırken, araçlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1400 hükümlünün tahliyesi için işlemlere başlandı.