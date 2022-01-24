Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te kar nedeniyle kara ulaşımı güçlükle sağlanıyor.

Aralıklarla 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle yol temizleme ve açma çalışmaları belediye ekiplerince sürdürülüyor.

Öte yandan dün kapanan ve yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırların geçişine izin verilmiyor.

- Malatya

Malatya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Dün aralıklarla yağan ve sabah etkisini artıran kar, kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi.

Yağış nedeniyle trafikte aksama yaşanırken vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yollarda don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.​​​​​​​

Ulaşımın henüz sağlanamadığı Malatya-Adıyaman, Malatya-Sivas karayollarının araç trafiğine açılabilmesine yönelik de çalışmalar sürüyor.

- Kilis

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Kilis Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları yaparken, esnaf da dükkanların önünü kürekle temizledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 138 köy ve 63 mezranın yolunu açarak bütün köylere ulaşımı sağladı.

Sabah saatlerinde etkili olan sis de ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep kara yollarında da yapılan çalışmaların ardından ulaşım sorunsuz sağlanıyor.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yağış sonrası cadde ve sokaklarda tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte, bu geceden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yaklaşık 400 personel, 210 araçla hazır bekletiliyor.

Yaya ve araç trafiğinin güçlükle sağlanabildiği kentte belirlenen kavşaklarda polis ve jandarma ekipleri kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor.

Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda otobüs ve tırları zaman zaman bekleten bölge trafik ekipleri, araçların kontrollü geçişine izin veriyor.

Öte yandan yaklaşık 400 kırsal mahalle ve mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kar yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Sabah saatlerinde kent genelinde aralıklarla başlayan kar, daha çok şehrin yüksek noktalarında görülüyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yollardaki tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunda bulunan tüm iş makinalarının kar mesaisi sürüyor.

