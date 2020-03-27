Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yeni bir döneme geçti.

Kent merkezindeki otobüs ve tramvay hatlarında yeni düzenleme yapan ekipler, iki kişilik koltukların yarısını şeritle kapattı, arka arkaya olan koltukları ise bir dolu bir boş olacak şekilde uyarladı. Böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşların sosyal mesafeyi koruması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kıymetli yolcularımız, sağlığınız için alınan tedbirler doğrultusunda ekiplerimiz, araçlarımızı hazır hale getiriyorlar. Lütfen 'sosyal mesafe' kurallarına uyalım" denildi.

Ayrıca, Araban Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda yaşlıların evlerinden çıkmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların maaşları görevlilerce çekilip evlerine teslim edilecek.

Kaymakam Abdulhamid Mutlu, yaptığı açıklamada, imam ve öğretmenler aracılığıyla gerçekleştirilecek hizmetten yararlanmak için yaşlıların 03426112227 veya 03426112449 numaralı telefonlardan başvuru yapabileceklerini bildirdi.