YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş için kuvvetli kar uyarısı

Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş için kuvvetli kar uyarısı

26.01.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş için kuvvetli kar uyarısı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, yapılan son değerlendirmelere göre Kahramanmaraş'ın güneyi (merkez, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Nurhak), Gaziantep ve Kilis çevrelerinde halihazırda devam eden karın akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 10 ila 20 santimetre daha kar yağmasının beklendiği bölgede, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyorGaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Gaziantep Kahramanmaraş Kilis

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:48
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:13
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.