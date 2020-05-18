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Gaziantep Kolej Vakfı’ndan sanal fotoğraf sergisi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

Gaziantep Kolej Vakfı’ndan sanal fotoğraf sergisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı anısına hazırlanan “Geçmişten Günümüze 19 Mayıs ve Atatürk Gençliği” adlı sanal fotoğraf sergisi açıldı.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından bir birinden farklı etkinlikle kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sanal fotoğraf sergisi düzenlendi.
https://poly.google.com/u/5/view/a03c9rw2wrJ” linkinden herkesin ulaşabileceği sergide Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 56 yıllık tarihine sığdırdığı 19 Mayıs törenleri, spor takımları, okul tarihine altın harflerle kazınmış spor başarıları ve Mustafa Kemal Atatürk ve Türk istikbalinin emanetçileri olan gençlerin fotoğraflarına yer verildi. Kısa bir süre içiresinde kamuoyu tarafından büyük ilgi gören serginin her geçen an Türkiye ve dünya genelindeki ziyaretçi sayısının artması dikkat çekiyor.

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