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Gaziantep Kolej Vakfı’nın 2020 LGS gururu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2020 LGS sonuçlarıyla ’da Gaziantep’in ve Türkiye’nin eğitim alanında ki gururu olmayı sürdürüyor.2020 LGS sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarının bir ekip işi olduğunu ve GKV Özel Okullarının 56 yıldır eğitim alanında Türkiye’ye önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade ederek sonuçlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Eğitim alanında 56 yıldır Türkiye’ye hizmet vermeye devam eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarının yanı sıra akademik alandaki başarılarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Gaziantep Kolej Vakfı’nın 2020 LGS gururu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2020 LGS sonuçlarıyla ’da Gaziantep’in ve Türkiye’nin eğitim alanında ki gururu olmayı sürdürüyor.
2020 LGS sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarının bir ekip işi olduğunu ve GKV Özel Okullarının 56 yıldır eğitim alanında Türkiye’ye önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade ederek sonuçlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Eğitim alanında 56 yıldır Türkiye’ye hizmet vermeye devam eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarının yanı sıra akademik alandaki başarılarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 2020 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, bireysel alandaki başarılarının yanı sıra kitlesel başarılarıyla da Gaziantep’in gurur kaynağı olmayı başardı. Türkiye birincileri arasında yer alan GKV Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin’in yanı sıra diğer öğrencilerin de önemli dereceler elde ettiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “LGS sonuçları hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Kurumlarımız geleneği bozmayarak bu yılda gerek Türkiye birinciliği gerekse birçok derece elde ederek kentimizin eğitim alanındaki ulusal başarısına katkı sağlamıştır. Sınav sonuçlarına göre Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri 1 Türkiye birinciliği elde ederken yüzdelik dilimde yüzde 0 - yüzde 0,33’lük dilim arasında 7 Öğrencimiz, yüzde 1’lik dilim arasında 19 Öğrencimiz, yüzde 2’lik dilim arasında 34 Öğrencimiz, yüzde 5’lik dilim arasında 71 Öğrencimiz, yüzde 8’lik dilim arasında 86 Öğrencimiz yer almıştır. Öğrencilerimizi, onların eğitimlerinde büyük emekleri geçen idareci ve öğretmenlerimizi ve en önemlisi de velilerimizi kutluyoruz. Başarı bir ekip işidir ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 56 yıldır sadece akademik alanlarda değil, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da başarıdan başarıya koşan ve ülkesine, milletine, doğup büyüdüğü kente bağlı öğrenciler yetiştiren bir kurumdur” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı’nın 2020 LGS gururu

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