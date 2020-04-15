Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri

Öte yandan tedbirler kapsamında şehir dışından Gaziantep'e gelen 998 araç Plaka Tanıma Sisteminde (PTS) 14 günlük kara listeye eklenerek takip ediliyor. 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal eden 280 araç sürücüsüne de işlem yapıldı.

Ekipler, site ve apartman sakinlerinin binadaki toplantı odaları, kameriye ve banklarda zaman geçirmemelerini istedi, dolandırıcılara yönelik uyarı yaptı, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmamaları yönünde bilgilendirme yaptı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ise koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleye devam ederken çiftçilere de 5 milyon fide desteğinin dağıtımına başladı.

5 ilçedeki 1 bin 356 çiftçiye, maraş biberi, dolmalık patlıcan, dolmalık biber ve sof domatesinden oluşan fidelerin dağıtımı, ilk olarak Nurdağı Ziraat Odası önünde gerçekleştirildi.

- Malatya

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, daha önce hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle kapatılmasına karar verilen Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar, Balıkçılar, Sebzeciler Pazarı, çeşitli şartlarla hizmetine devam etmesi kararlaştırıldı.

Kasaplar pazarının içinde aynı anda 40, sebzeciler pazarında ise 60'tan fazla müşteri bulundurulmayacak, hiçbir şekilde dükkanların önüne tezgah konulmayacak. Pazarda esnaf maske ve tek kullanımlık eldiven takacak ayrıca sebzeciler pazarındaki her esnaf ayrı ayrı olmak üzere dezenfektan bulundurması şartıyla faaliyetini sürdürecek.