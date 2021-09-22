YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep-Medipol Başakşehir maçının ardından

Gaziantep-Medipol Başakşehir maçının ardından

22.09.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut: "Soyunma odasında kalecimize 'topu biz alıyoruz santrada uzun top kullanıyoruz, defansın arkasına topu atmaya çalışıyoruz." dedim. Muhammed'e ise 'sen de golü atarsın inşallah' diye konuştum. Golün 9. saniyede olmasından dolayı çok mutluyum" - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: "Gaziantepli oyuncunun topa vurduğunu görmedim saatimi kurarken, topu filelerde gördüm. 9. saniye Türkiye rekoruymuş. Türkiye Süper Lig'in en erken golüyle tanışmış olduk.

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, maçın hemen başında buldukları golle sevinç yaşadıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları oyundan memnun olmadıklarını belirtti.

Maçın ilk saniyelerinde attıkları golden dolayı sevinç yaşadıklarını ifade eden Bulut, "9. saniyede golün gelmesi oyunda biraz daha defans oynamaya zorladı. Daha sonra defans arkasına geçerek iyi işler yapmaya çalıştık. Oyuncularımın kazanma arzusu, hırsı üst düzeydeydi. Oyuncularımı mücadele ve kazanma arzusu dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Soyunma odasında kalecimize 'topu biz alıyoruz santrada uzun top kullanıyoruz, defansın arkasına topu atmaya çalışıyoruz.' dedim. Muhammed'e ise 'sen de golü atarsın inşallah' diye konuştum. Golün 9. saniyede olmasından dolayı çok mutluyum. İkinci yarıda rakip baskı kurdu ama net pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Kornerden gelen atağın ardından net pozisyon yok. İstediklerimizi iyi yapamadık, bazı noktalarda kendimizi geliştirmemiz lazım."

- Aykut Kocaman: "Süper Lig'in en erken golüyle tanışmış olduk"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Gaziantep'in kendileri için sert bir takım olduğunu söyledi.

İyi organize olan bir takımla karşılaştıklarını ifade eden Kocaman, şöyle devam etti:

"Kötü bir başlangıcın ardından Fenerbahçe galibiyetiyle moral anlamında toparlanmıştık. Bu maçı mutlaka puanla bitirme amacındaydık. Tabii bu duygularla başlanan maçta, göreve başladığımdan beri 'başıma gelmeyen kalmadı' demeyeceğim ama gariplikler adına konuşuyorum. Bugün de bunlardan bir tanesini yaşadık, maçın 9. saniyesinde. Gaziantepli oyuncunun topa vurduğunu görmedim saatimi kurarken, topu filelerde gördüm. 9. saniye Türkiye rekoruymuş. Türkiye Süper Lig'in en erken golüyle tanışmış olduk."

Kocaman, Muhammet Demir'in çok değerli bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Muhammet için de doğru topraklar buralar gibi gözüküyor. Sezon başından beri çok istedim ama bir yerden sonra sıkıntı olduğunu görünce ayrılması konusunda kendisiyle konuştum, yolu açık olsun." diye konuştu.

Son vuruşlarda sorunlar yaşadıklarını da aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Zaman zaman da Fenerbahçe'de olduğumda eleştiri alıyordum. Neden eleştiri aldığımı anlamadım. İnsanların sorunları ve sıkıntıları üzerine almaları kadar doğal ve erdemli bir şey yoktur. Her bulunduğum yerde çözülemediğini gördüğüm ve benden kaynakladığını anladığım durumları hissettiğimde yönetimlerle bunu konuştum. Bundan sonraki süreçte de böyle, şu anda da böyle bir durum olduğunda aynı şeyi aynı şekilde yönetimle de konuşurum. İki tarafın anlaşması en önemli şeylerden bir tanesi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!
Gaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazırGaziantep, Medipol Başakşehir maçına hazır
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:12
Öğle
12:28
İkindi
15:54
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
Cansever Eczanesi
Sehitkamil
Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
Flora Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbası Eczanesi
Sehitkamil
Ada Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.