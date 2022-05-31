Gaziantep merkezli 13 ildeki hırsızlık operasyonunda şüphelilerden 54'ü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 13 ilde hırsızlık şebekesine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 71 zanlıdan 54'ü yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, hırsızlık şebekesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince 13 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.



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