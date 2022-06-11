Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 9 Haziran'da Gaziantep ve Şırnak'ta düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken 5'i savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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