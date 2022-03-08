YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

08.03.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladıManisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Eskişehir'de mevsimsel yağış bolluğu barajlardaki doluluk oranına yansıdıEskişehir'de mevsimsel yağış bolluğu barajlardaki doluluk oranına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
fetö Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:45
Öğle
12:46
İkindi
16:03
Akşam
18:38
Yatsı
19:52
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saç dökülmesi dert olmaktan çıkıyor! Hemen başlayın

Saç dökülmesi dert olmaktan çıkıyor! Hemen başlayın

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.