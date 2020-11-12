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Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.11.2020 16:09 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş 2 kilo 318 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 7 şüpheli daha yakalanmıştı.

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