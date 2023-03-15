Gaziantep Nurdağı'nda acil yıkılması gereken binalarda sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde ilçede acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Ahmet Şahin, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük yıkımla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Yıkımın büyük ölçüde yaşandığı yerlerden birinin de Nurdağı ilçesi olduğunu aktaran Şahin, "Yoğun şekilde gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürüyoruz. Çevre hassasiyetini ön plana alan anlayışla hareket ediyoruz. 125 ekskavatör ve 200'e yakın kamyonla enkaz kaldırma işlemlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Şahin, aciliyet gereken binaların yıkımında yüzde 88 seviyesine ulaştıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yine köylerimizde de ekiplerimiz hummalı çalışmalarına devam ediyor. Köylerimizde yüzde 93 seviyelerine geldik. Enkazı kaldırılacak binalarımızda yüzde 25'e yaklaştık. İnşallah aksilik olmaz, planlar doğrultusunda giderse 1 ay içerisinde Nurdağı ilçemizde bütün acil yıkılacak ve yıkık binaların enkaz kaldırma işlemlerini tamamlamış olacağız."

