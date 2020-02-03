Gaziantep ocak ayı ihracatında rekor kırdı

Kileci, 2019'da bölge ihracatını artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmaların meyvelerini yeni toplamaya başladıklarını belirterek, "Gaziantepli ihracatçılarımız tarihin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirerek hepimizi bir kez daha gururlandırdılar. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışkan ihracatçılarımızı kutluyorum. Biz de İhracatçı Birlikleri olarak bu başarıları destekler nitelikteki çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 712 milyon 470 bin dolara çıktığını aktaran Kileci, Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 147,5 olduğunu bildirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının ilk ayında ihracatın gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artarak devam ettiğini belirterek, Gaziantep için tarihin en yüksek ocak ayı ihracatının gerçekleştiğini ifade etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 2020 yılının ilk ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 ihracat yaparak ocak ayı rekorunu kırdı.

Kileci, yapılan ihracatta Orta Doğu ülkelerinin yüzde 41,6 pay ile ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 19,7 pay ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 15,1 pay ile üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak ayında 160 ülkeye ihracat yapıldığının altını çizen Kileci, şunları kaydetti:

"Irak, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Libya, Suriye, Almanya, İsrail ve İran en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğinde ise makine halıları, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile ayakkabılar öne çıkıyor."

- Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili Gaziantep

Ayrıca açıklamada Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili Gaziantep'in, Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili olduğu belirtildi.

Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği ifade edildi.

2020 yılı ocak ayında GAİB'e bağlı diğer iller Kahramanmaraş'tan 78,1 milyon dolar, Mardin'den 66,2 milyon dolar, Malatya'dan 32 milyon dolar, Diyarbakır'dan 14,7 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 9,8 milyon dolar, Adıyaman'dan 6,4 milyon dolar ve Kilis'ten 2,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği kaydedildi.

