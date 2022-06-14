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Gaziantep OSB'den 71 firma "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında yer aldı

14.06.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep OSB'den 71 firma "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında yer aldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren 71 firmanın "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında yer aldığını bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı-2021" araştırmasını değerlendirerek, bu araştırmaya göre, Gaziantep'in 71 firma ile İstanbul ve İzmir'den sonra 3'üncü sırada yer aldığını belirtti.

Gaziantep'te faaliyet gösteren firmaların olağanüstü bir mücadele ile kent ihracatını yukarıya taşıdığını aktaran Ünverdi, "Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme politikası çerçevesinde, üreten ve ihracat yapan kesimin ağırlaşan koşullar karşısında daha fazla desteklenmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Ünverdi, sürdürülebilir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için Gaziantep Sanayi Odası olarak projeler gerçekleştirdiklerini, firmaları yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, verimli üretim, enerji verimliliği ve insan kaynakları verimliliği konularında geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Gaziantep'ten geçen yıl 181 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep güçlü sanayisi ile bölgenin kalesi konumunda. İmalat sanayimizin ihracatımızdaki payı yüzde 90. Pandeminin bıraktığı izlere, Rusya-Ukrayna savaşına ve tüm olumsuzluklara rağmen bu sene de inşallah 12 milyar dolar hedefine ihracat pazarlarımızı genişleterek ve mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü artırarak ulaşacağız. TİM 1000 listesindeki firma sayımızı da ürün yelpazemiz ve yenilikçi bakış açımızla daha da yukarılara taşıyacağız. Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021 listesinde yer alan ve ülkemiz için katma değer üreten tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

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