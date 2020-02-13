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Gaziantep OSB'nin büyüme alanına eğitim yatırımı yapılacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.02.2020 15:08 | Son Güncelleme

Gaziantep OSB'nin büyüme alanına eğitim yatırımı yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) planlanan genişleme alanına eğitim kampüsü yapma kararı alındı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yazılı açıklamasında, 43 milyon 250 bin metrekare alana sahip Gaziantep OSB'nin, 101 hektarlık alanda genişleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Alanın büyük oranda eğitim kurumları için tahsis edileceğini aktaran Şimşek, bu kapsamda genişleme alanına yeşil alan, sosyal donatı alanları, rekreasyon alanları, eğitim kampüsü, meslek yüksek okulu, teknik ve mesleki anadolu lisesini kurmak için karar aldıklarını vurguladı.

Türkiye'de işsizlikten çok yetişmiş, kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın en müreffeh ülkelerine baktığımızda hepsinin eğitim sorununu çözdüğünü görüyoruz. Diğer taraftan eğitim sorununu çözmeyen hiçbir ülkenin dünyada söz sahibi olamadığını da görüyoruz. Bu nedenle herkesin eğitime katkı sunması gerekiyor. Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde yer alan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu ve Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, bugün Türkiye'ye örnek olacak bir eğitim modeliyle hizmet veriyor. Çünkü bu okullarda eğitim gören gençlerimiz, teorik derslerinin yanında OSB'deki fabrikalarda uygulamalı eğitim yaparak teori ve pratiği birleştiriyorlar. Böylece mezun olduklarında kalifiye eleman olarak işe başlıyorlar. 10 bölümden oluşan ve 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılan okulumuzda bu güne kadar 900 öğrencimiz mezun oldu. Bu eğitim modelini daha da genişletmek istiyoruz. Sanayiciler olarak, iş dünyası olarak, donanımlı, iyi yetişmiş, kalifiye elemana ihtiyacımız var. OSB içerisinde açılacak olan bu eğitim kurumları iş dünyasının yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayarak, ekonomik kalkınmamıza yeni bir ivme katacak."

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Şimşek Eğitim Ekonomi Gaziantep Gaziantep OSB

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