YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep oyunları bir kitapta topladı

Gaziantep oyunları bir kitapta topladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.04.2020 12:33 | Son Güncelleme

Gazeteci ve Araştırmacı Yazar Ali Atalar’ın son kitabı olan “Gaziantep Çocuk Oyunları’ kitabı yayınlandı.

Gazeteci ve Araştırmacı Yazar Ali Atalar’ın son kitabı olan “Gaziantep Çocuk Oyunları’ kitabı yayınlandı. 300 sayfa olarak hazırlanan kitapta 210 yöresel oyunun oynanış şekilleri ve kuralları yer alıyor.
Daha önce 7 adet araştırma ve iki adet öykü kitabı yayınlayan Gazeteci Ali Atalar son kitabını kaybolmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarına ayırdı. Yeni yayınlanan kitabı ile ilgili olarak bilgi veren Ali Atalar, unutulmaya yüz tutmuş ve birçoğunun da unutulduğu, çocukların evde, sokakta oynadığı oyunların derlendiği kitabın araştırmacılara da kaynak olacağını söyledi. Daha önce, Osmanlı dönemi Antep Evleri, Gaziantep Folklörü, Gaziantep Kültüründe Oyun, Saklı Sanatlar, Tarihe Tanıklık Eden Evler, Gaziantep Hamam Kültürü ve Tarihi hamamlar, Osmanlıdan Günümüze Bakır sanatı gibi araştırma kitapları yayınladığını ifade etti. Ali Atalar” Çocukların dünyasına ortak olmanın en doğal yolu oyundur. Çocuklar kendilerini bebeklikten itibaren oyun yoluyla tanımaya başlarlar. Oyunlar çocukların iç dünyasını yansıtır ve çevresiyle bağ kurmasını sağlar. Çocuklar oyunlar sayesinde özgüven kazanır, kendini ifade etmeyi öğrenirler. Çevresine saygılı olmayı, işbirliği yapmayı ve analiz yaparak sorgulamayı öğrenirler. Çocuklar korku ve acılarının üstesinden gelmeyi oyun ve oyuncaklar sayesinde başarırlar. Çocukları tanımanın yolu oyunlardır. Oyun, belli kurallar çerçevesinde oynanan, hem çocuklar hem de yetişkinler için aynı zamanda eğlence olarak ta değerlendirilmektedir. Oyunlar her ne kadar eğlenme amacı olarak görülse de oyun, çocuğun gelişimini tamamlayan ve kültürel yapının sürekliliğini sağlayan bir olaydır. Bu kitapta çocukların, gençlerin ve genç kızların oynadığı oyunlardan örnekler yer almaktadır. Kitapta, oyuna başlamadan önce ebe veya eş seçimi için yapılan uygulamalar, oyunların sonunda verilen cezalar, çocukların kendi ürettiği oyuncaklarla ve aletlerle oynadıkları oyunlar yer almaktadır. “Gaziantep Çocuk Oyunları” kitabı, hepimizin zihninde yer eden, okuduğunuz zaman ‘Bende bunu oynamıştım’ diyeceğiniz oyunları, tekerlemeleri, bilmeceleri, oynama şekil ve kurallarını bulacaksınız. Unutulmaya yüz tutmuş ve hatta unutulmuş çocuk oyunlarımızı tekrar anımsayabilmek için keyifle okuyabileceğiniz bu kitap yeni yetişen araştırmacılara da kaynak olacaktır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Kayseri’de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:39
İkindi
16:13
Akşam
19:01
Yatsı
20:17

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Bilge Nil Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
İslam Eczanesi
Sehitkamil
Kumru Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Zelal Eczanesi
Sehitkamil
Ayıntap Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te kaçak alkol operasyonu

Gaziantep’te kaçak alkol operasyonu

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.