Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı'na vize engeli

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı'nın 4 yabancı oyuncusuna vize verilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Danimarka'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Hokey Şampiyonası’na katılan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı'nın 4 yabancı oyuncusu vize engeli ile karşılaştı. Hokey takımı bugün İrlanda'nın Lisnagarvey takımıyla yapılan karşılaşmayı da 2-1 kaybetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Danimarka Konsolosluğunun 4 yabancı oyuncuya vize vermemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mağlubiyeti oyunculara vize verilmemesine bağlayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Maalesef eksik kadroyla gittiğimiz şampiyonada ilk maçımızı İrlanda karşısında 2-1’lik skorla kaybettik. Burada temel sorun takımımızın en iyi oyuncularının Danimarka konsolosluğu tarafından uygulanan vize engeline takılmış olmalarıdır. Bu sporcular ki bugüne kadar Avrupa’nın birçok ülkesinde takımımızla birlikte Avrupa şampiyonalarına katılmış, bütün dünyanın yakından tanıdığı oyunculardı. Ancak henüz şampiyonanın başındayız. Bundan sonraki maçları büyük bir inançla kazanmak için sahaya çıkacağız."

