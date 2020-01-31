YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Polisgücü Hokey’de yeni başarı öyküleri yazıyor

Gaziantep Polisgücü Hokey’de yeni başarı öyküleri yazıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Antalya’da oynanmakta olan Süper Lig karşılaşmalarında bugün oynadığı iki maçı da kazanarak yenilmezliğini ve süper lig liderliğini sürdürdü.İlk maçta Kahramanmaraş Hokey takımını 10-2’lik skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı günün ikinci maçında Selçuklu Belediye Spor ekibini 9-5’lik skorla yendi.Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkek hokey takımı Antalya’nın Alanya ilçesinde oynanan THF 2019-2020 Salon Süper Ligi ikinci etabında bu gün oynadığı iki maçı da farklı skorlarla kazanarak yeni başarı öykülerine imza attı.

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Antalya’da oynanmakta olan Süper Lig karşılaşmalarında bugün oynadığı iki maçı da kazanarak yenilmezliğini ve süper lig liderliğini sürdürdü.
İlk maçta Kahramanmaraş Hokey takımını 10-2’lik skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı günün ikinci maçında Selçuklu Belediye Spor ekibini 9-5’lik skorla yendi.
Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkek hokey takımı Antalya’nın Alanya ilçesinde oynanan THF 2019-2020 Salon Süper Ligi ikinci etabında bu gün oynadığı iki maçı da farklı skorlarla kazanarak yeni başarı öykülerine imza attı. Günün ilk maçında Kahramanmaraş Hokey takımını 10-2’lik skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, günün ikinci maçında Selçuklu Belediye Spor ekibini 9-5’lik skorla yenerek Süper Lig liderliğini sürdürdü. Oynadığı 14 maçta toplam 40 puana sahip olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı şu ana kadar rakip kalelere toplan 131 gol atarak yeni bir rekora imza attı.
Kaplan sonuçtan memnun
Sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan sporcuları kutlayarak diğer maçlarda da aynı performansı beklediğini ifade ederek, “Gaziantep adına gurur verici sonuçlar alıyoruz. Süper lig’de şu ana kadar 14 maça çaktık ve 40 puan sahibiyiz. Sporcularımızın ve teknik heyetimizin morali yüksek. Süper Lig sonuna kadar Alanya’da diğer maçları da takip edeceğiz ve Şampiyonluk kupasını alıp Gaziantep’e getireceğiz. Başarıya imza atan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bizlerden desteklerini esirgemeyenleri yürekten kutluyorum” dedi.
Yeni Rota Avrupa Şampiyonaları
Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Liginin ardından Gaziantep’in ev sahipliğinde 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Trophy Şampiyonasının Alanya’da gerçekleştirileceğini, ardından 21-23 Şubat 2020 Avrupa Kadınlar Salon Hokeyi Trophy Şampiyonası için Litvanya’ya gideceklerini ifade ederek, “2020 yılı içerisinde iki takımımızda açık ve kapalı alanda Avrupa Trophy Liginde mücadele ediyor. Şampiyonalardan ilki Alanya’da Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ardından kadın takımımız Litvanya’ya gidecek. Türkiye’yi Avrupa Trophy liginde temsil eden iki takımımızın bu şampiyonalarda başarılı olması için gereğini yapıyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Elit Eczanesi
Sehitkamil
Güven Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Travesti kardeşe hastanede 3 kurşun

Travesti kardeşe hastanede 3 kurşun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.