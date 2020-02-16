Gaziantep Polisgücü şampiyonluk için sahneye çıkıyor

Gaziantep Polisgücü Spor erkek hokey takımı Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de çıktığı dörtlü finalin ilk maçında Hırvatistan’ın Zelina ekibini 8-5’lik skorla yendi. Antep temsilcisi yarın İngiltere’nin East Grinstead takımıyla final oynayacak Gaziantep’in ev sahipliği yaptığı Alanya’da gerçekleştirilen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de dörtlü finalde namağlup unvanla Hırvatistan’ın Zelina Takımını 8-5’lik skorla yendi. Yarın İngiltere’nin East Grinstead takımıyla final oynayacak olan Gaziantep Polisgücü Spor erkek hokey takımı finalin şanslı takımı olarak görülüyor. Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Dörtlü finalin ilk maçında Hırvatistan’ın Zelina takımını 8-5’lik skorla yenmeyi başardık. Takımımız şampiyonada dörtte dört yaptı ve namağlup unvanla yarın İngiltere’nin East Grinstead takımıyla final oynayacak. Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonası’nda şu anda ilk dört takım arasındayız ve yarın kupayı olmak istiyoruz. Şampiyon olmamız halinde Türkiye’nin puanı yükselecek ve biz 2021 yılında hokey için en yüksek lig olan EuroHockey Indoor Club Cup’ta oynamaya başlayacağız. Sporcularımızla ve teknik adamlarımızla gurur duyuyorum. Bize yaşattıkları bu zaferler adına hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan ve sürekli tribünlerden tezahürat yapan taraftarlarımıza ve bizlerle birlikte Alanya’da şampiyonayı yakından takip eden yönetim kurulu üyelerimize ve hokeyseverlere de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

"Türkiye adına büyük gurur yaşıyoruz"

Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de Türkiye adına büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Bugün ülkemize temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı dört maçının tamamını yenilgisiz kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Pazar günü karşılaşacağımız İngiltere’nin East Grinstead Takımını da yenerek şampiyonluk kupasını bir kez daha ülkemize kazandıracaklarına inanıyorum. Bu şampiyonanın en önemli özelliği Türkiye’nin puanı artacak ve ülkemiz 2021 yılında Avrupa’nın zirve ligi olan EuroHockey Indoor Club Cup’a yükselecek. Sporcularımıza başarılar dilerken takıma büyük destekler veren özveriyle çaba gösteren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’ın şahsında bütün Polisgücü ailesini kutluyorum. Bu onur Türkiye’nin bu onur Gaziantep’in bu onur hepimizin” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yolunda son adım

Sporcularına güvendiğini ve son maçta İngiltere’nin East Grinstead takımını da yenerek Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Şampiyonu olarak Türkiye’nin ve Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün adını yazdırmak istediklerini ifade eden Başantrenör Yusuf Kasım, “Sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burada Türkiye’yi temsil ediyoruz ve Avrupa’nın en güçlü takımlarını farklı skorlarla yenerek namağlup unvanla son maçımıza geldik. Pazar günü saat 14.15’te son maçımızı İngiltere’nin East Grinstead takımıyla yapacağız. Kazanacağımıza inanıyoruz. Sporcularımız sahaya yüreklerini koyarak oynuyor. Bu kupanın Türkiye’nin hakkı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Yusuf Kasım’ın başantrenörlüğünü yaptığı, Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım’ın antrenörlüğünü sürdürdüğü Gaziantep Polisgücü sahaya takımı da kaptanı Yusuf Yaşar, Ali Akın Özkılıç, Yaghoub Bahramı, Furkan Özkılıç, Numan Poyraz, Mehmet Akif Çetiner, Celal Aydın, Reza Norouezzadeh, Behdad Beıranvand, Vahid Samadınaghadehı, Mustafa Doğan Öğretici ve Vakıf Can Kılıç görev alıyor.

