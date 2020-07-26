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Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.07.2020 11:59 | Son Güncelleme

Gaziantep polisi, 17 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 51 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep polisi, 17 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 51 aranan şahıs yakalandı. 20 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.
Gaziantep polisi Gaziantep’te yaptığı çalışmalarda, 17 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 51 aranan şahıs yakalandı. 20 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı. Çalışmalarda, Bir miktar uyuşturucu madde, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 289 adet gümrük kaçağı sigara, 7 adet kesici alet, 10 adet ruhsatsız tabanca 113 adet fişek, 9 adet tüfek 85 adet kartuş 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu 3 adet suça konu cep telefonu, 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.

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