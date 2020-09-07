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Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Gaziantep polisi çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 144 şahsa işlem yaptı.Gaziantep polisi yaptığı çalışmalarda, 15 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 28 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 9 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Gaziantep polisi çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 144 şahsa işlem yaptı.
Gaziantep polisi yaptığı çalışmalarda, 15 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 28 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 9 faili meçhul olay aydınlatıldı. 56 aranan şahıs yakalanırken, 45 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.
Çalışmalarda ayrıca, 101 gram uyuşturucu madde, 5 adet ruhsatsız tabanca 21 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği 28 adet kartuş, 1 adet gasp edilen bisiklet, 2 adet çalıntı araç ve 1 adet çalıntı motosiklet, Bir miktar çalıntı para, çok sayıda çalıntı eşya, 1 adet kumar makinesi, 1 adet suça konu cep telefonu, 2 adet kesici alet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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