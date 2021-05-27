Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı

GAZİANTEP (AA) - AK Parti teşkilatları, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 61'inci yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, milli iradenin üstünlüğüne dikkat çekildi. 1950'de milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa zamanda ortaya koydukları projelerle Türkiye'ye çağ atlattığı belirtilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletine hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Milli irade ile arasına perde çekenlerin, insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı. Demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

- Şanlıurfa AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, parti üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesini kınadı. Türk halkının demokrasi ve insan hakları adına bir çok fedakarlığı göze aldığını belirten Yavuz, "Milletimiz bu uğurda çok sayıda bedel ödemiştir. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisiyle yoğrulan milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir. Vesayet ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş, milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür." dedi. Yavuz, 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, demokratik ve özgür bir ülke için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı rahmetle andıklarını ifade etti. - Kahramanmaraş AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Meral Şirikçi, parti üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye'ye çağ atlattığını vurguladı.

​​​​​​​Şirikçi, merhum Başbakan Menderes'in tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun ezana olan özlemini giderdiğini ancak vatanın yararına olan bu gidişatın önünü tıkamak isteyenlerin türlü yalan ve iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında askerin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirdiğini dile getirdi. - Malatya AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla terör saldırılarıyla milletin iradesini akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalındığını belirtti. Vesayet odaklarının fırsat kolladıklarını artık Türkiye'de iktidarın kaynağının millet iradesi olduğunu dile getiren Kahtalı, "Tarihimize kara leke sürülürken siyaset, medya, akademi, hukuk ve sivil toplum dünyasından birçokları da suç ortağı olarak darbecilerin yanındaydı. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997'de hep aynı zihniyet sahne aldı. AK Parti iktidarı döneminde de kapatma davası, muhtıra, FETÖ darbe girişimi 17-25 Gezi olayları, 15 Temmuz darbesi gibi engellemelerle bu ülkenin önünü kesmeye çalışanlara başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimiz izin vermedi." ifadelerini kullandı.