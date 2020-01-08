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  4. Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda trafik kazası: 7 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda trafik kazası: 7 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, karşı yönlerde hareket halinde olan iki araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavilerine ise devam edileceği öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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