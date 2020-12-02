Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Malatya'da kısıtlamanın başlamasıyla yoğun olan cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde kısıtlama kapsamında denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçlarda istisnası olan kişilere verilen belgelerin bulunup bulunmadığını kontrol etti.

- Kilis

Kilis'te de salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde araç ve insan yoğunluğu sona erdi.

Kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, denetim yaptı.

-Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.