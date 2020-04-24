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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.04.2020 10:48 | Son Güncelleme

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta bugün de sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Şanlıurfa'da kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.
Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

- Gaziantep

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Araç yoğunluğunun da azaldığı şehir merkezinde polis ekipleri uygulama yaptı.

- Malatya

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kent merkezinin sembol meydanlarından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile diğer meydan ve caddeler boş kaldı.

Polis ekipleri, kentteki kavşak ve caddelerde görev aldı. Yunus ekipleri kent merkezindeki caddelerde devriye gezdi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ile Milli İrade, Demokrasi ve Atatürk meydanları başta olmak üzere kent genelinde cadde ve sokaklar ile tarihi Kapalı Çarşı'nın boş olduğu görüldü.

Kentte güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor.

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Merkez
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Ümit Eczanesi
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