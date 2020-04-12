Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yasağın ardından sokaklar boşaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi nedeniyle Gaziantep'te kent genelinde cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Kentin en turistik noktası olan Gaziantep Kalesi civarı sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de kent genelinde uygulama yapmaya devam ediyor.

- Şanlıurfa

Kentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı.

- Malatya

Malatya'da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddeleri en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler ise kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.

- Kahramanmaraş

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kent genelinde uygulama yaparak insanları evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirdi.

Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

