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Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

26.01.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Gaziantep'in Araban ve İslahiye ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle beslenmekte zorluk çeken sokak ve yaban hayvanlarına yem ile mama bırakıldı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsakçılar Birliği Başkanı Hasan Altun ve beraberindekiler, ilçenin kırsal, sokak ve caddelerine yem koydu.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise İdilli Mahallesi'nde yürütülen yol açma çalışmalarına katıldı. Vural ve beraberindekiler, Amanos Dağları'nın eteklerindeki yaban hayvanları için doğaya da yem bıraktı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için ilçenin kırsalına yaban hayvanları için yem bıraktı.

Ekiplerin çalışmasına Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan ile Bozova İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Arif Kalebaşı da katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de kent geneli ile kırsalda çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kent merkezinde de sokak hayvanları için yemleme çalışması gerçekleştirdi.

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