Gaziantep, savunma oyuncusu Steven Caulker'i transfer etti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, defans oyuncusu Steven Caulker ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde forma giyen Steven Caulker’ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Steven Caulker, 2021-2022 sezonunda kulübümüzün formasını giyecektir. Steven Caulker’a Gaziantep’e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz."
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