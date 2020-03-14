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Gaziantep, şubat ihracatında 5. sıraya yükseldi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Şubat ayında ihracatını 632 milyon 571 bin dolara çıkartan Gaziantep, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. şehri olma unvanına kavuştu - Gaziantep'in 5. sıraya yükselmesiyle şubat ayında 598 milyon 598 bin dolarlık dış satım yapan Ankara, bir basamak geriledi - GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Tüm küresel ve bölgesel gelişmelerle belirsizliklere rağmen ülkemizin de şehrimizin de ihracattaki başarısı memnuniyet verici"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Son yıllarda sanayi ve ihracat alanında kendisini daha da geliştiren Gaziantep, şubat ayında ihracatta 632 milyon 571 bin dolara ulaştı ve Ankara'yı geçerek tarihinde ilk kez Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. şehri oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, hemen her ay dış satımda pozitif ivmesini sürdüren Gaziantep, şubat ayında da yükselişe devam etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumunda bulunan Gaziantep, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 daha fazla ürün satışı yaptı.

Böylelikle 632 milyon 571 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan Gaziantep, 5. sırada bulunan Ankara'yı da geçti. 598 milyon 598 bin dolarlık dış satım yapan Ankara'nın 6. sırada bulunduğu Türkiye'nin en çok ihracat yapan şehirleri sıralamasında Gaziantep, tarihinde ilk kez 5. sırada kendisine yer buldu.

Gaziantep'in ocak ve şubat aylarındaki toplam ihracatı ise 1 milyar 248 milyon 693 bin dolara ulaştı.

- İhracatçılar umutlu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracat rakamlarının Gaziantep ve ülke olarak umut vadedici olduğunu söyledi.

Kentte ihracat artışının sürdüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tüm küresel ve bölgesel gelişmelerle belirsizliklere rağmen ülkemizin de şehrimizin de ihracattaki başarısı memnuniyet verici. Yılın ilk ayındaki yukarı yönlü hareket devam etti. Gaziantep, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 6,6 artışla 632 milyon 571 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece Ankara'yı geçerek en fazla ihracat yapan beşinci il olduk. Sınırlarımızda yaşanan olaylar ve küresel toplum sağlığını ve ticareti tehdit eden koronavirüs tehdidinin zayıflamasıyla Gaziantep ihracatı çok daha güçlü bir performans sergileyecektir. Bu rakamların elde edilmesinde emeği geçen tüm sanayici ve ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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Gaziantep İhracat

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