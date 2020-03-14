Gaziantep, şubat ihracatında 5. sıraya yükseldi

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Son yıllarda sanayi ve ihracat alanında kendisini daha da geliştiren Gaziantep, şubat ayında ihracatta 632 milyon 571 bin dolara ulaştı ve Ankara'yı geçerek tarihinde ilk kez Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. şehri oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, hemen her ay dış satımda pozitif ivmesini sürdüren Gaziantep, şubat ayında da yükselişe devam etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi konumunda bulunan Gaziantep, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 daha fazla ürün satışı yaptı.

Böylelikle 632 milyon 571 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan Gaziantep, 5. sırada bulunan Ankara'yı da geçti. 598 milyon 598 bin dolarlık dış satım yapan Ankara'nın 6. sırada bulunduğu Türkiye'nin en çok ihracat yapan şehirleri sıralamasında Gaziantep, tarihinde ilk kez 5. sırada kendisine yer buldu.

Gaziantep'in ocak ve şubat aylarındaki toplam ihracatı ise 1 milyar 248 milyon 693 bin dolara ulaştı.

- İhracatçılar umutlu