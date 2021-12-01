Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Özel Anka Hastanesi, babası tarafından darbedilen bebeğin öldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G ile ilgili gerçek dışı haberlerin yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bebeğin öldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bebeğin hastanemizin yoğun bakımındaki tedavisi büyük titizlikle devam etmektedir. Bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duası. O nedenle doktorumuz ve bütün çalışanlarımız sizlere bebekle ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeği mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük gayretle çalışmaya devam etmektedir. İnanıyoruz ki sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin de çabalarıyla bebek yaşama yeniden gülümseyecek." ifadeleri kullanıldı.

