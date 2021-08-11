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Gaziantep Teknik Direktörü Bulut: "Cumartesi günü yüzde 100 hazır olacağız"

11.08.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Teknik Direktörü Bulut: "Cumartesi günü yüzde 100 hazır olacağız"

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, takımına güvendiğini söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Erol Bulut, "Kamp dönemi bizim açımızdan genel anlamda iyi geçti. Çünkü 6 hafta boyunca bir sakatımız olmadı. Futbolcularımız istekli çalıştılar. Cumartesi günü yüzde 100 hazır olacağız. Oynayacağımız ilk lig maçından inşallah istediğimiz sonucu alıp, buraya geri döneriz." dedi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Bulut, "Bazen limitlere takılıyoruz. Şu an transfer dönemine genel anlamda baktığınızda bir duraklama var. Herkes elindeki yabancıyı çıkarmaya ve yerli almaya çalışıyor. Yerlilerin fiyatları artıyor. Bunun için süre uzuyor. Biz büyük ihtimalle 4 transfer daha yapacağız. Kısa sürede 1-2 transfer gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Takımın sistemiyle oynamadıklarını vurgulayan Bulut, "Son 2 yıldaki sistemle devam ediyoruz. Ancak eksiklerimiz de var. Hücum anlamında gözüküyor bu eksiklik. Defans anlamında daha iyi işler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bulut, Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen ve 5 yıllık mukavele imzaladıkları Ukraynalı oyuncu Vladyslav Kobylianskyi ile ilgili, "İlk kamp dönemini bizimle geçirdi ama Avusturya kampına almadık. Kendisine yeni takım bulmasını istedik. Gelişmesi için oynaması lazım. Şu an yurt dışı ile görüşüyoruz. Kendisinin gidip bir takımda süre alması lazım." ifadelerini kullandı.

Tedavisi için Fransa'da bulunan defans oyuncusu Kana Bıyık'ın durumu hakkında Bulut, "Ameliyat durumu yok. Ancak bizim istemediğimiz şekilde şu an Fransa'da. Bunun karşılığı olacak kulübümüz tarafından. Çünkü biz ona burada göz yumamayız. Burada futbolcu veya hoca değil, kulüp önemli. Burada hiç kimse elini kolunu sallayarak hareket edememeli. Geri dönmesini kendisine ilettik. Gerisi ona kalmış." açıklamasında bulundu.

Orta saha oyuncusu Recep Niyaz ise takıma yeni geldiğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elinden gelen katkıyı vermek istediğini anlatan Recep Niyaz, "İyi bir hazırlık döneminden geçtik ve lige başarılı başlayacağımız düşünüyoruz. Rakip kim olursa olsun sadece futbol oynamayı düşünüyoruz. Bizim de bir oyun mantalitemiz var. Bunu mümkün olduğunca sahaya yansıtmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Takımın bir hedef doğrultusunda kurulduğunu belirten Recep, "Biz de bu hedeflerin farkındayız ve elimizden geldiği kadar puanları toplamak istiyoruz. Lige iyi başlama açısından ilk iki maç bizim için önemli. Hem Fatih Karagümrük hem de Beşiktaş maçını çok önemsiyoruz. Puanlara talibiz ve inşallah gününde olan takım biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Hazırlıklar sürüyor

Kırmızılı-siyahlı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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