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Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,66-188 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,66-188 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg53,4056,50Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg81,0087,00Antep fıstığı (boz iç)Kg156,66188,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg140,00141,58Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg126,50135,00Dana eti (karkas)Kg29,0031,00Kuzu eti (gövde)Kg20,0043,00Kuru üzüm (siyah)Kg15,0015.50Kırmızı kabuklu mercimek Kg4,504,50BuğdayKg1,641,40

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Anahtar Kelimeler:
boz iç Gaziantep GTB

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Kibar Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
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