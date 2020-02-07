GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,66-188 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg53,4056,50Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg81,0087,00Antep fıstığı (boz iç)Kg156,66188,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg140,00141,58Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg126,50135,00Dana eti (karkas)Kg29,0031,00Kuzu eti (gövde)Kg20,0043,00Kuru üzüm (siyah)Kg15,0015.50Kırmızı kabuklu mercimek Kg4,504,50BuğdayKg1,641,40
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