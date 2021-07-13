GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00135,00Antep fıstığı (meverdi)Kg125,00125,00Kuru üzüm (siyah)Kg10,2517,00Nohut (naturel)Kg6,306,30PirinçKg5,876,92ArpaKg2,532,55BuğdayKg2,833,00Buğday (sert)Kg2,702,95



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