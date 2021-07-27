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Gaziantep Ticaret Borsası

27.07.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıtlak kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 72,50 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında çıtlak kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 72,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg72,5072,50Zeytinyağı (natürel)Kg23,3023,30Dana eti (karkas)Kg42,0042,00Kuzu eti (gövde)Kg52,0052,00BuğdayKg2,352,81ArpaKg2,352,39Kepek (buğday)Kg2,102,15

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Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:24
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Papatya Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Bilecen Eczanesi
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