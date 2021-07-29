Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 126 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kuru boz)Kg28,5030,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg74,0088,00Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg53,3560,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg126,00126,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg98,02105,88Siirt fıstığı (kavlak)Kg55,0055,00Sumak (toz)Kg12,0015,00Kuru naneKg19,0020,00



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