Duygu Sarışın evleniyor! Duygu Sarışın'ın sevgilisi kim?

Bir dönem Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Duygu Sarışın özel hayatıyla yeniden gündemde.

Son olarak "Ben Leman" dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Duygu Sarışın kuantum fiziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Atatüre ile evlenme kararı aldı.

Akif Yaman'ın haberine göre; çiftin Sicilya tatili sırasında Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olan Atatüre’nin yaptığı romantik evlilik teklifine Sarışın’dan “Evet” yanıtı geldi.

Oyuncunun mutluluğunu yakın çevresiyle paylaşmasının ardından çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı öğrenildi.