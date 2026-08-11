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Duygu Sarışın evleniyor! Duygu Sarışın'ın sevgilisi kim?

Duygu Sarışın, bu kez evlilik kararıyla adından söz ettirdi. Sarışın, kuantum fiziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Atatüre'nin Sicilya tatili sırasında yaptığı romantik evlilik teklifine "Evet" dedi.

Duygu Sarışın evleniyor! Duygu Sarışın'ın sevgilisi kim?

Bir dönem Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Duygu Sarışın özel hayatıyla yeniden gündemde.

Son olarak "Ben Leman" dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Duygu Sarışın kuantum fiziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Atatüre ile evlenme kararı aldı.

Duygu Sarışın evleniyor! Duygu Sarışın ın sevgilisi kim? 1

Akif Yaman'ın haberine göre; çiftin Sicilya tatili sırasında Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olan Atatüre’nin yaptığı romantik evlilik teklifine Sarışın’dan “Evet” yanıtı geldi.

Oyuncunun mutluluğunu yakın çevresiyle paylaşmasının ardından çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Duygu Sarışın
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