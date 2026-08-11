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Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Forvet transferinin ardından sol kanat takviyesine yoğunlaşacak olan Fenerbahçe'ye menajerler tarafından sürpriz bir teklif sunuldu. Juventus ile kaleci Ederson ve Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez'in takas edilmesi gündeme geldi.

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı
Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon kadro yapılandırmasını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattını tamamladıktan sonra tüm enerjisini sol kanat transferine harcayacak. Listesinde Rafael Leao ve Marcus Rashford gibi dünya yıldızlarını bulunduran sarı-lacivertliler için menajerler aracılığıyla sürpriz bir takas formülü masaya getirildi.

MENAJERLER HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe den yılın hamlesi! Ederson un yerine dünya yıldızı 1

Aracı menajerler, sol kanat arayan Fenerbahçe ile kalesini güçlendirmek isteyen İtalyan devi Juventus'u dev bir takas anlaşmasıyla buluşturmak için kolları sıvadı. Hazırlanan taslak anlaşmaya göre; Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeyen Brezilyalı file bekçisi Ederson ile Juventus'ta mutlu olmayan Arjantinli yıldız Nico Gonzalez'in takas edilmesi hedefleniyor. Kaleci arayışında olan Serie A ekibinin de bu takas seçeneğine sıcak bakabileceği iddia edildi.

İTALYA'DA MUTSUZ, JUVENTUS'TA OYNAMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe den yılın hamlesi! Ederson un yerine dünya yıldızı 2

Juventus'a büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalması ve taraftar protestoları nedeniyle ayrılık kararı alan Nico Gonzalez, geçtiğimiz sezonu Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi. İspanyol temsilcisinin bonservisini almaması üzerine İtalya'ya geri dönen 28 yaşındaki oyuncu, Torino ekibinde bir daha sahaya çıkmak istemiyor.

Her iki kanatta ve santrfor pozisyonunda görev yapabilen Arjantin Milli Takımı oyuncusunun duruma göre Fenerbahçe'ye transfer olabileceği belirtiliyor.

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