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Gaziantep Ticaret Borsası

04.08.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 178 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 178 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (yeşil-iç)Kg178,00178,00Antep fıstığı (boz-iç)Kg130,00175,00Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg 55,00 55,00NohutKg 7,06 8,36Mercimek (yeşil)Kg 9,52 9,75BulgurKg 3,50 4,25BuğdayKg 2,35 2,89

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Sehitkamil
Durmuslar Eczanesi
Sehitkamil
Elif Eczanesi
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Sehitkamil
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Sehitkamil
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