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Gaziantep Ticaret Borsası

25.11.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik buğdayın kilogramı 4,25-4,55 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 4,25 ila 4,55 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg
4,554,90Ekmeklik buğdayKg
4,254,55Kırmızı kabuklu mercimekKg
11,5012,00MısırKg
3,623,68

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