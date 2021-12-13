GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı 4,20 ila 4,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg

4,605,15Ekmeklik buğdayKg

4,204,65Çakır arpaKg

4,154,18Beyaz arpaKg

4,074,10Kırmızı kabuklu mercimekKg

14,7015,00MısırKg

3,804,08



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